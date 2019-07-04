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Isparta'da terör örgütü şüphelisi 17 kişi yakalandı

Isparta’da Jandarma ekiplerince PKK/KCK/YPG ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 17 şüpheli yakalandı.

Isparta'da Jandarma ekiplerince PKK/KCK/YPG ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 17 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar, gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara teslim edildi.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen Haziran Ayı'nda FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde yapılan operasyonlarda ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla aranan A.T. - A.K. - S.K. ve H.T. isimli 4 şüpheliyi yakaladı. Yakalananlardan 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Jandarma Komutanlığı ekipleri 2019 Haziran ayında ayrıca, PKK/KCK/YPG terör örgütü ile mücadele çalışmaları kapsamında ise, ‘Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası' yaptığı tespit edilen V.Ö. - Ç.T. - H.Y. - F.P. - H.P. - A.S. - M.S. - F.H. - F.A. - E.B. - M.S.A. - B.Ö. ve M.N.Ö. olmak üzere toplam 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan basın duyurusunda, “Terör örgütleriyle mücadelemiz aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

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