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Isparta'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde tırın otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tırın otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Konya-Isparta karayolu Kozluçay köyü Dereboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç istikametinden Isparta istikametine gitmekte olan Z.G. (27) yönetimindeki 34 HA 5441 plakalı tır, kavşaktan ana yola kontrolsüz çıkan A.G. (75) yönetimindeki 42 FK 255 plakalı otomobille çarpıştı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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