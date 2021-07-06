Isparta'da toplam 360 bin doz aşı uygulandı

Covid-19 salgını ile mücadelede maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra aşılama da büyük önem taşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşılama çalışması sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de bugüne kadar 54 milyon 510 bin doz Covid-19 aşısı uygulanırken, Isparta'da da rakam her geçen gün artıyor. Isparta'da 226 bini aşkın kişiye birinci doz, 117 bin 47 kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı. Kentte uygulanan toplam aşı sayısı ise 360 bin doz oldu.