Isparta'da toplumun pozitiflik oranı yüzde 70'i aştı

Mehmet Nazif Aydın, kentte toplumun yüzde 62'sinin birinci doz Covid-19 aşısını yaptırdığını belirterek, hastalığı geçirenlerle birlikte şehirdeki pozitiflik oranının yüzde 70'in üzerinde olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta'da da Covid-19 aşı seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Kentte sağlık kurumlarının yanı sıra farklı noktalarda oluşturulan mobil aşı istasyonlarıyla da vatandaşların sıra almadan aşı olabilmeleri sağlanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü her gün 22 bin kişinin aşı olabilmesi için kayıt açarken, günlük ortalama 8-10 bin arasında kişi aşı oluyor. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Nazif Aydın, vatandaşları aşıya karşı duyarlı olmaya davet etti.

Toplam 322 bin 97 doz aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Isparta'da bugüne kadar 212 bin 790'u birinci doz olmak üzere toplam 322 bin 97 doz aşı uygulandı.

“Toplumun bağışıklanma oranı yüzde 70'in üzerinde”

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Nazif Aydın, Isparta'da günlük 22 bin kişiye aşı uygulamak için cetvel hazırladıklarını belirterek, aşı olan kişi sayısının günlük ortalama 8-10 bin civarında olduğunu söyledi. Isparta'nın 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan yeni normalleşmeye maske ile hazır olduğunu kaydeden Dr. Aydın, “Şu anki aşılamayla hazır sayılırız toplumumuzun yüzde 62'si birinci doz aşısını yaptırdı. Pozitif vakalarımızı hesap edersek yüzde 10-15 civarında bir kesim var ortalamayı toparlarsak yüzde 70'in üzerinde bir pozitiflik oranımız var. Bu da demektir ki toplumun bağışıklanma oranı yüzde 70'in üzerinde. Normalleşmeye hazırız ama maskeyle hazırız. Isparta, mutlaka maske gerekirse de mesafeyi koruyarak, 1 Temmuz itibariyle açılabilir” dedi.

“Tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz”

Aşı sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Dr. Aydın, “Tüm aile hekimleri, toplum sağlığı merkezleri, Isparta Sağlıklı Hayat Merkezi ve ilçelerdeki hastaneler dahil bütün hastanelerde aşılamalar devam ederken, mobil aşı ekiplerimiz de çalışmalarını sürdürüyor. Köy köy gezen ekiplerimiz var. Valilik önünde, belediye önünde, alışveriş merkezinde çadırlarımız mevcut. Bir iki güne kadar da köy garajında bir ekip kuracağız, köy garajında da aşılamaya başlayacağız” diye konuştu.