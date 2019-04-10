Isparta'da toprak kayması tehdidi

Isparta'da meydana gelen toprak kayması sonucu yaklaşık 1 kilometrelik alanda bulunan 2 ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Direkli Köyü Muhtarı Hüseyin Tık, “Cumartesi gece bir anda kayma yaşandı. Arkadaşlarımızla gittik ve bölgede ciddi bir kayma olduğunu gördük. İl Özel İdare ve AFAD ekipleri toprak kaymasıyla ilgili çalışma yaptı” dedi.

Isparta - Antalya Karayolu üzerindeki merkeze 19 kilometre uzaklıktaki Direkli köyünün yüksek kesimlerinde geçen hafta sonunda toprak kayması başladı.

Bölgede bulunan yollarda toprak kayması nedeniyle derin yarıklar oluşurken, kullanım da olmayan 2 ev de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Köyde, yaklaşık 1 kilometrelik alanda meydana gelen kayma nedeniyle gerekli incelemelerin yapılması için Isparta İl Özel İdaresi ve AFAD Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Tık: “Giderek geniş bir alana yayılıyor”

Yaşanan kaymanın vahim bir durum oluşturduğunu kaydeden Direkli Köyü Muhtarı Hüseyin Tık, "Cumartesi gece bir anda kayma yaşandı. Arkadaşlarımızla gittik ve bölgede ciddi bir kayma olduğunu gördük. İl Özel İdare ve AFAD ekipleri toprak kaymasıyla ilgili çalışma yaptı. Her gün kontrol ediliyor. Gün gün kaymaya devam ediyor. Bölgeye çok yakın 2 yazlık ev var. Evlere ‘Oturulamaz' raporu hazırlandı. Toplam 800- 900 metre kayma var. Yollarda yarıklar oluştu. Giderek geniş bir alana yayılıyor" ifadelerini kullandı.