Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyü Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Sarıkaya'nın (39) kullandığı otomobil ile Eyüp Pehlivan (33) yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Eyüp Pehlivan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobil sürücüsü Kerim Sarıkaya ve yanında bulunan Hatice Sarıkaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince önce Senirkent Devlet Hastanesi'ne buradan da Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Pehlivan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.