Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde meydana geldi. M.S.Y. idaresindeki 58 BV 434 plakalı otomobil, Osman Odadaş yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobil sürücüsü M.S.Y. ve yolcu olarak bulunan eşinin yaralandığı öğrenildi. Odadaş'ın cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.