İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Isparta'da trafik kazası: 1 ölü

Isparta’da bir otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Isparta'da bir otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi açıklanmayan 32 MA 0496 plakalı otomobil ile 32 HB 395 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.