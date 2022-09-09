Isparta'da trafik kazası: 1 ölü

Isparta'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Isparta-Antalya Karayolu Sav mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes K. yönetimindeki 32 LU 441 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aziz Işık'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Işık, Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Işık'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.