Isparta'da trafik kazası: 1 ölü

Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün Deregümü Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.E'nin kullandığı 32 PC 241 plakalı motosiklet, Deregümü Caddesi'nde park halindeki otomobilin açılan kapısına çarparak yola savruldu. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil, motosiklet sürücüsüne çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.