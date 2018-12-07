Isparta'da trafik kazası: 1 yaralı

Isparta'da hafif ticari aracın, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.15 sıralarında İskender Mahallesi 2017.Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde 06 ADF 246 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeki S.B. yolun karşısına geçmek isteyen A.G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.G. hafif şekilde yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı dana sonra Isparta Şehir Hastanesine sevk etti.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.