İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da trafik kazası: 10 yaralı

Isparta’da nişandan dönen vatandaşları taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı.

Isparta'da nişandan dönen vatandaşları taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı.



Kaza, saat 24.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar yolu Süleyman Demirel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinden Afyonkarahisar'a gitmek üzere yola çıkan İbrahim G. idaresindeki 03 AAF 578 plakalı tur midibüsü nişan töreninden dönen vatandaşları taşıdığı sırada yağış sebebiyle kontrolden çıkıp devrildi. 27 kişinin bulunduğu midibüste en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Isparta'daki hastanelerde tedavi alına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.