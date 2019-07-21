Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Isparta'da çarpışan 2 otomobilden biri karşıdan karşıya geçen yayalara çarptı. Kazada yolun karşısına geçmek isteyen biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Davraz Mahallesi'nde seyir halinde olan Nadir Ç. yönetimindeki otomobil ile Mustafa Y. idaresindeki hafif ticari araç, 232.Cadde ile 106.Cadde kavşağında çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri daha sonra yolun karşısına geçmek isteyen 4 yayadan 2'sine çarptı.

Talihsiz kazada yayalardan Yasemin A. (18) ve P.K.(5) yaralanırken, ellerinde içi boş olan bebek arabası da fırlayarak refüje uçtu. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahaline ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.