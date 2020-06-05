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Isparta'da trafik kazası: 7 yaralı

Isparta’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Isparta'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.


Kaza, Fatih Mahallesi 102. cadde Kolçelik kavşağında meydana geldi. A.K. idaresindeki 03 ZB 369 plakalı kamyonet ile A.G. yönetimindeki 54 KV 400 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucunda meydana gelen trafik kazasında 03 ZB 369 plakalı aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ç., A.S., M.S. ile 54 KV 400 plakalı araç sürücüsüyle araçta bulunan Y.G. ve B.T. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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