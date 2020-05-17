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Isparta'da traktör devrildi: 1'i ağır 5 kadın yaralandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi.Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza dün saat 20.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.C. isimli kadının kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü C.C. traktör altında kalırken, römorkta bulunan 4 kadın da çevreye savrularak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. C.C. itfaiyenin yoğun çabasıyla traktör altından çıkarıldı. C.C. ile birlikte kazada yaralanan İ.C., B.C. MC. ve İ.C. isimli 4 kadın da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Römorkta bulunan 4 kadının sağlık durumun iyi olduğu, sürücü C.C.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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