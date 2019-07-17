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Isparta'da trenin çarptığı kamyon hurdaya döndü

Isparta’da yük treni ile hafriyat yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Isparta'da yük treni ile hafriyat yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Feci kazada kamyonun kupası hurdaya döndü.


Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü yakınlarında meydana geldi.


İddiaya göre, yük taşımacılığı yapan tren Gölbaşı Köyü yakınlarından geçiş yaptığı esnada, hafriyat yüklü kamyon ile çarpıştı.


Talihsiz kazada, sürücü Alaaddin E. (50) yaralanırken, kamyonun kupa kısmı ise hurdaya döndü.


Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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