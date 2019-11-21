Isparta'da Türk Süsleme ve Geleneksel El Sanatları Sergisi

Isparta'da Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatlarını tanıtmak ve yaşatmak, aslına uygun olarak öğretip, yeni ustalar yetiştirmek amacıyla Isparta Kültür Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda ortaya çıkarılan eserler açılan sergiyle sanatseverlerle buluşturuldu.

Devam eden Tezhip, Minyatür, Ebru, Davul Derisinden Aksesuar Yapımı ve Keçe kurslarında el emeği göz nuruyla ortaya çıkarılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından gerçekleştirildi. Açılışa Isparta Belediye Başkan Vekili Mehmet Ören, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.

Açılışta, geleneksel Türk Süsleme ve El Sanatlarının Isparta'da geliştirilmesi adına serginin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Ömer Seymenoğlu, ”Her fırsatta açılan sergilerde bulunmaya çalışıyorum, Türk Süsleme ve El Sanatlarının öğrenilerek gelecek nesillere aktarılması son derece önemli. Sanatın her alanında yürütülen faaliyetleri destekleyerek sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışın ardından Vali Seymenoğlu sergide bulunan tüm eserleri tek tek inceleyerek usta öğretici ve kursiyerlerden eserleri hakkında bilgi aldı.