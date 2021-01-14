İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da ücretsiz kayak eğitimi verilecek

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kış sezonunda önemli bir çalışmaya daha imza atıyor.

İl Müdürlüğü Davraz eteklerinde yeni sezonunda 7-14 yaş grubuna ücretsiz kayak eğitimi verilecek. Başvurular İl Müdürlüğü spor faaliyetleri birimine yapılacak.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kış sezonunda “Kayak Bilmeyen Kalmasın” çalışması başlatıyor. Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi'nde yeni spor salonu ile tesislerine kavuşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Kayak antrenörleriyle 7-14 yaş grubuna ücretsiz kayak eğitimi verilecek.


Haftada 2 gün şeklinde planlanan ücretsiz kurslar için kayıtlar başladı. Kayıt yaptırmak isteyenler aşağıdaki kayıt formu ve gereken evraklar ile bizzat İl Müdürlüğü spor faaliyetleri birimine başvurmaları yeterli olacak.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, 'Kayak Bilmeyen Kalmasın' çalışması kapsamında 7-14 yaş öğrencileri tüm imkanlarının ücretsiz olduğu kayak eğitimlerine davet etti.


Öte yandan kayak malzemeleri il müdürlüğü tarafından karşılanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.