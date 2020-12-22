İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da ücretsiz özel yetenek kursları başladı

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Özel Harekât (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ve Askeri Okullarına hazırlanan gençlere ücretsiz hazırlanabilme imkanı sağlıyor.


İl Müdürlüğü antrenörler nezaretinde Ücretsiz Özel Yetenek Kursları Atatürk Stadyumunda başladı. Kurs programı kapsamında kursiyerlere tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. Kurs programı diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları ve son olarak parkur çalışmalarıyla devam edecek.


Kursları yakından takip eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, "Geleceğimiz olan, gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla bu kursları düzenliyoruz. Spora gönül veren ve bu sınavlara hazırlanan gençlerimiz, ücretsiz kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor bu da bizi mutlu ediyor. Geleceğimize yaptığımız yatırımları artırarak devam ettireceğiz. Kurs başvurularımız devam ediyor. Sınavlara girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.


Haftada 3 gün (pazartesi, çarşamba, cuma) şeklinde planlanan kurslar için kayıtlar devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyen adaylar kayıt formu ve gereken evraklar ile bizzat İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimine başvurmalarının yeterli olacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.