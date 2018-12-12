Isparta'da üniversite öğrencileri KYK'da yaşanan sıkıntılara tepki gösterdi

Isparta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yaşanan sıkıntılar nedeniyle yurt bahçesinde toplanarak tepki gösterdi.

Yurt bahçesinden dışarı çıkmadan, tepkilerini dile getiren öğrenciler çözüm beklediklerini belirtti. Hep bir ağızdan yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle, yetkililere tepki gösteren üniversite öğrencileri, internet ve ulaşım sorunları nedeniyle derslerinden geri kalarak, sınavlara yetişemediklerini iddia etti.

Yurttaki yemekhane fiyatlarının da pahalı olduğunu öne süren öğrenciler, buradaki şartlarda karınlarının doymadığını ifade ettiler.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Arkeoloji Bölümü öğrencisi Cihan Göktepe, “Yurda geldiğimizden beri internet yok. ‘Gelecek' dediler ama gelmedi. Yemekler soğuk ve kötü. 7.katta oturuyorum, çık -in, çık - in, tükendik artık. Eski KYK'da da gelecek dediler, aynı sorunlar ve aynı bahaneler. Orada da hiçbir zaman çözülmedi. Yemekler de çok pahalı, ek para vermeden karnımız kesinlikle doymuyor. İnternet gelmedi, buzdolabı da yok. Yiyeceklerimiz, dışarıda hep bozuluyor. Bunların artık duyulması gerekiyor. Herkes suçu birbirine atıyor. Müteahhitte deniyor, ‘Asansör neden gelmedi diyoruz?' ama hepsi birbirine atıyor suçu. 3 aydan bu yana burada kalıyorum. Eski KYK'daydım. Orada da gelmedi, 1 sene geçti. Otobüsler sürekli geç gidiyor, hep geç kalıyoruz. Sabah derslerde hiç yetişemiyoruz, hep geç kalıyoruz. Sınavlara da geç kalıyoruz, bunların duyulmasını istiyoruz” dedi.

SDÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencisi Eray Omay ise “Ne İngilizce dizi, ne de film izleyebiliyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Duyma yeteneğimi geliştiremiyorum İngilizcede, bu yüzden de derslerim aksıyor. Buna rağmen, alt yapısı yapıldı ama hala burada bu kadar insan, biz, bu interneti kullanamıyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler, sorunlarının giderilmesini isteyerek olaysız şekilde dağıldı.