Isparta'da üniversitelilerin sınav saatlerine kar ayarı

Isparta'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar nedeniyle, kentteki 2 üniversitede yapılacak olan final sınavlarında saat ertelemesi önlemi alındı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Isparta Uygulalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) resmi internet sitelerinden tarafından yapılan duyuruda, bugün yapılacak olan final sınavlarının bir buçuk saat ileri alındığı açıklandı.

Üniversitelerin internet sitelerinden “Önemli Bilgilendirme: ‘Sınav Saatleri Değişikliği' başlığıyla yapılan duyuruda şöyle denildi:

“İlimizde etkin olan yoğun kar yağışı ve toplu taşımada yaşanan aksaklık sebebiyle 6 Ocak Pazartesi günü (bugün) yapılacak tüm sınavların merkez için 1,5 saat sonra yapılması suretiyle ertelenmesine karar verilmiştir. İlçe okulları için ise öğrenciler kendi okullarının idaresi tarafından (Web Sayfalarından) bilgilendirilecektir”.