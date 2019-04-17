Isparta'da uyuşturucu hap ele geçirildi

Isparta'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 310 adet sentetik uyuşturucu hap ve 55 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 zehir taciri gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente Antalya'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Burdur-Isparta karayolu üzerindeki Gölbaşı köyü mevkiinde konuşlanan ekipler, 2 şahsın kullandığı 2 otomobili durdurdu.

Durdurulan 2 araç ve içinde bulunan M.D. (40) ile O.İ. (21) isimli şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 310 adet extacy sentetik uyuşturucu hap ve 55 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen M.D. ve O.İ. gözaltına alındı. Şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.