İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 6 şahıs gözaltına alındı

Isparta’da düzenlenen uyuşturucu ile mücadelede operasyonlarında 6 şahıs gözaltına alındı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu ile mücadelede operasyonlarında 6 şahıs gözaltına alındı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, 14-21 Kasım tarihleri arasında Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri 19 şok uygulamada 580 şahıs sorguladı. Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerek 6 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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