Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

Isparta'da jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplam 58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nca 21-28 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla icra edilen faaliyetlerde toplam 54 gram eroin, 2 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanırken, 6 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan, 3 şüpheli hakkında da uyuşturucu madde imal/ticaretinden işlem yapıldı.