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Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

Isparta’da jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.

Isparta'da jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplam 58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nca 21-28 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla icra edilen faaliyetlerde toplam 54 gram eroin, 2 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanırken, 6 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan, 3 şüpheli hakkında da uyuşturucu madde imal/ticaretinden işlem yapıldı.

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