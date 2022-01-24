Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Olay Isparta otogarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir yolcu otobüsüne yaptığı operasyonla yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan A.B isimli şahıs aranırken şahsa ait tam bin gram metamfetamin maddesi polis tarafından ele geçirildi. Şüpheli şahıs A.B hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” , “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapıldığı ve şüphelinin tutuklanarak ceza evine teslim edildiği bildirildi.