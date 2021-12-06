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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Isparta’da yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Isparta'da yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Isparta'da narkotik köpeği ile yapılan operasyonda; bin 280 gram afyon sakızı, 22 gram eroin, 11 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve 17 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3'ü uyuşturucu satmaktan 8'i uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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