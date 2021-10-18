İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.


Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kutlubey Mahallesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 50 uyarıcı hap, 42 sentetik ecza, 8,8 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ve çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi. Operasyonda 2 şahıs yakalandı.


Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “bulundurmak ve kullanmak” suçlarından işlem yapıldı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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