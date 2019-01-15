Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ISPARTA (İHA) – Isparta'da polis yol kontrol noktasında durdurduğu şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin şüphelilerin evine yaptığı operasyonda evde bulunan arkadaşları da gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ile kullanım aparatları ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu giriş-çıkışı ile ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlatıldı. Narkotik polisi Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağındaki kontrol noktasında şüphe duyduğu bir otomobili durdurdu. Otomobil ve içerisinde bulunan 2 şahıs üzerinde arama yapan polis, 1 adet hassas terazi, 1.65 gram skunk, 1 adet ecstasy hap ve aparat ele geçirirken, konuyla ilgili araçta bulunan R.M.E. ve T.Ç.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorgusu sırasında, ikametleri için de arama kararı çıkartan emniyet güçleri, yapılan aramalarda bu kez 12 adet ecstasy hap, 2 parça halinde 5 gram skunk, 0.5 gram bonzai, 2 adet bong ve 2 adet öğütme makinesi ele geçirdi. Operasyonda ayrıca evde bulunan S.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam eden şüphelilerin daha sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.