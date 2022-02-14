Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Isparta'da NARKOTİM ekipleri tarafından aranan bir araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişinin tutuklandığı bildirildi

Olay Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı NARKOTİM ekipleri bir araca operasyon düzenledi içinde 3 kişi bulunan araç ekipler tarafından durdurulup arandı aracın içindeki 3 şüpheli H.Z, S.Z ve H.S.A'nın üzerinden toplamda 41,9 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 63 kullanımlık kağıda emdirilmiş narkotik madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere polis tarafından el konulurken 3 şüpheli H.Z, S.Z ve H.S.A gözaltına alındı. 3 şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapıldığı ve 3 şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.