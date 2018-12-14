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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Isparta’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda eroin-metamfetamin maddeleri, suboxone tabletler ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda eroin-metamfetamin maddeleri, suboxone tabletler ve kullanım aparatları ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı.


Polisin Yedişehitler Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli şahıs yakalandı.


Operasyon kapsamında yapılan ev ve araç aramalarında 8.30 gram eroin maddesi, 0.30 gram metamfetamin maddesi, 13 adet suboxone tablet ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 6'sına ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, diğer şüpheli M.Y. ise ‘Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Isparta Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan M.Y.'nin mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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