Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eğirdir ilçesi ve köylerinde 7 kişinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı çalışmalar sonucu yapılan aramalarda 16 gram eroin, 27 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda M.D. (21), E.Y. (24), M.T. (26), U.K. (27), M.D. (28), Y.E.K. (18) ve E.K. (18) olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.