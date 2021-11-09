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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Isparta’da jandarma tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta'da jandarma tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili ise 8 şüpheli gözaltına alındı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı, kentte uyuşturucu kullanımı önlenmesi ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Isparta'da uyuşturucu ticareti yapılacağına yönelik alınan bilgiler üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmayla olayla ilgili 8 şüpheli belirlendi, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda tespit edilen 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonda ayrıca 50 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde emdirilmiş 408 kağıt ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı, kentte uyuşturucu maddelerin halka ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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