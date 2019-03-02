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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Bu kapsamda il merkezindeki Yayla Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, D.D. isimli şüpheliyi gözaltına alırken, 40 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.


D.D. hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

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