Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'nın Senirkent ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili 1 şahıs tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda Senirkent İlçesi, Büyükkabaca Beldesinde 2 şahsın evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı ihbarı alındı. İhbar üzerine 10 söz konusu adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon neticesinde 4 bin 96 gram kubar esrar, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 40 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. 1 şüpheli ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.