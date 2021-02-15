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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Isparta’da emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda S.K. isimli bir şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin üst, eşya ve araç aramasında, aracın bagaj kısmında poşete sarılı vaziyette 313,34 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi ve 110 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.


Yakalanan şüpheli hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan adli işlem başlatılırken S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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