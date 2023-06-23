Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Isparta'da jandarmanın düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra 5 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gönen ilçesi Güneykent beldesi Baladız Mahallesi'nde 2 şahsın evlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 440 kullanımlık (sentetik cannabinoid) kağıt uyuşturucu, 17 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 68 adet tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği, 38 adet sikke ve 5 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan malzemelere el konulurken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.