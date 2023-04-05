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Isparta'da uyuşturucudan 27 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Isparta’da polisin son bir ay içerisinde gerçekleştirdiği 226 şok uygulamada 2 bin 440 şahıs sorgulandı, 27 şahıs hakkında adli işlem başlatıldıYunus timlerince gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilirken, 27 şahıs hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Isparta'da polisin son bir ay içerisinde gerçekleştirdiği 226 şok uygulamada 2 bin 440 şahıs sorgulandı, 27 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı


Yunus timlerince gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilirken, 27 şahıs hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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