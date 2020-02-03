İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da uyuşturucuyla yakalanan 14 şüpheliye işlem yapıldı

Isparta’da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde toplam 18 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alınarak işlem yapıldı.

Isparta'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde toplam 18 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alınarak işlem yapıldı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde olaylarına karşı yapılan kontrollerde toplam 18 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Jandarma ekipleri, olaylarla ilgili D.Ç. (20), T.K. (27), Y.A. (23), S.Ü. (28), M.C. (29), M.B. (24), M.A. (24), S.G. (30), M.G. (22), A.Y. (58), A.Ç. (42), E.G. (26), Ö.Ç. (38) ve Ş.T.'yi (21) kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.