Isparta'da Vali'den öğrencilere, “Tatilde bol bol oyun oynayın” tavsiyesi

Isparta'da 460 okulda, 82 bin 35 öğrenci ve 6 bin 552 öğretmen, 4 bin 424 derslikte bugün düzenlenen karne töreni ile yarıyıl tatiline girdi.

Öğrenciler, 2019-2020 eğitim - öğretim dönemin ilk yarısının sona ermesiyle birlikte yaklaşık 2 hafta sürecek tatile ‘Merhaba' dediler.

Öğrencileri mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, beraberinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile birlikte Fatih Mahallesi'ndeki Öğretmenler İlkokulu'nda düzenlenen karne sevincine ortak oldu.

Isparta merkezde bulunan Öğretmenler İlkokulu'nda çiçeklerle ve halk oyunu gösterisiyle karşılanan Vali Seymenoğlu, ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de uygulanan ve okullarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak hazırlan Eğitim Destek Odası'nın açılışını yaparak incelemelerde bulunduktan sonra oda hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Eğitim Destek Odası'nda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere destek eğitimleri verilerek akranlarından geri kalmamaları sağlanmaya çalışılacak.

Vali'den öğrencilere yarıyıl tatili tavsiyeleri: “Tatilde bol bol oyun oynayın, büyüklerinizi ziyaret edin, anne babalarınızı üzmeyin ve lütfen kitap oyun”

Okulda öğrenim gören ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine karnelerini vermek üzere sınıflara geçen Vali Seymenoğlu, burada öğrencilerin tatilde yapacakları hakkında onlarla uzun uzun sohbet ederek bazı tavsiyelerde bulundu.

Çocuklar, tatilde; parka gitmek, büyüklerini ziyaret etmek, bisiklet sürmek, oyun oynamak, kitap okumak ve gülümsemek gibi etkinliklerde bulunacaklarını söylediler.

Bunun üzerine öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Vali Seymenoğlu, “Çocuklar tatilde yapacağınız şeyleri duyunca çok mutlu oldum. Tatilde bol bol oyun oynayın, büyüklerinizi ziyaret edin, anne babalarınızı üzmeyin ve lütfen kitap oyun. Bir arkadaşınız gülümsemek dedi. Evet, gülümsemek ve mutlu olmak da hayatımızda çok önemli, mutlu bireyler olalım, insanlara, yaşadığımız çevreye hep saygılı olalım çocuklar. Hepinizi bu güzel düşüncelerinizden dolayı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum” dedi.

“Bütün anne babalara ve öğrencilerimize keyifli bir 15 günlük tatil diliyorum”

Gazetecilerin sorusu üzerine bir açıklama yapan Vali Seymenoğlu, “Bu yoğun eğitim öğretim döneminin ilk yarısını başarı ile tamamladıkları için eğitim çalışanlarımızın tamamını tebrik ediyorum. Bütün anne babalara ve öğrencilerimize keyifli bir 15 günlük tatil diliyorum. İnşallah anne babalar çocuklarıyla beraber bolca ve hoşça zaman geçirirler. Bu arada 15 günlük dinlenme zamanını mutlaka iyi değerlendirelim böylelikle eğitim-öğretime de pozitif enerjiyle ve hazırlıklı olarak başlamış oluruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere karnelerini sınıfta bulunan bazı veliler ve beraberindeki heyetle dağıtan Vali Seymenoğlu ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.