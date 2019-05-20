Isparta'da vatandaşa 1.5 ton gül suyu sıkılarak, 1 ton gül serpildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Isparta Belediyesince düzenlenen Fener Alayı'na binlerce kişi katıldı. Mehteran eşliğinde gerçekleşen Fener Alayında vatandaşların üzerine bir ton gül çiçeği ve 1,5 ton gülsuyu serpildi. Başkal ve Canan Bayram vatandaşlara seslendirdikleri eserlerle unutulmaz bir akşam yaşattı.

Isparta Belediyesi'nce, belediye önünden başlatılan fener alayına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak, ITSO Başkanı Mustafa Tutar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, askeri ve sivil erkan ile binlerce vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk Bayrakları ve meşalelerle belediye önünden Mehteran eşliğinde Ramazan ayı etkinliklerinin yapıldığı tarihi Damgacı Sokağa kadar yürüyen binlerce vatandaşın üzerine bir ton gül çiçeği ve 1,5 ton gül suyu serpildi. Fener Alayı sonrasında Damgacı Sokak'ta Başkal ve Canan Bayram alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.