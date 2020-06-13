Isparta'da vefalı öğretmenler öğrencilerin evlerine kadar gidiyor

Isparta'nın Aksu ilçesinde öğretmenler pandemi sürecinde dağ, ova, köy demeden öğrencilerin evlerine giderek, onlara materyal ve moral desteği verdi, çalışmalarına yardımcı oldu.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında okullar kapatılmış ve uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Uzaktan eğitime geçilmesinin ardından Isparta'nın Aksu ilçesinde, ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde vefa eğitim grubu oluşturuldu. Vefa eğitim grubunda yer alan öğretmenler, taşımalı eğitimle okullara gelen öğrencilerin evlerine kadar giderek, onlara materyal ve motivasyon desteği verdi.

“Fedakar öğretmenlerimize şükranlarımızı sunarız”

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Veli Kayacan, oluşturulan vefa eğitim grubu ile anasınıfından lise son sınıfa kadar tüm öğrencilere eğitim ihtiyaçları doğrultusunda materyal desteğinde bulunulduğunu söyledi. Kayacan, “Pandemi süresi içerisinde öğretmenlerimiz, ilçemiz bünyesinde taşımalı eğitim ile okullarımıza gelen öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ederek materyal, motivasyon desteği vermişlerdir. Bu durumun bizleri oldukça duygulandırmıştır. Okuluna gelen ve özverili bir şekilde çalışarak ülkemizin bulunduğu bu zor pandemi sürecinde, dağ, ova, tarla, bahçe, yayla ve köy demeden öğrencilerinin yanına, evine giderek, materyal , moral desteği veren fedakar öğretmenlerimize şükranlarımızı sunarız” dedi.