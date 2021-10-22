Isparta'da veliler çocuk suçlarının önlenmesi konusunda bilgilendirildi

Isparta'da öğrenci velileri jandarma tarafından çocukların madde bağımlılığından korunmaları ve suça sürüklenmelerinin önlenmesi konularında bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köylerindeki okullarda velilere yönelik eğitim çalışması yaptı. Eğitimlerde veliler, çocukların uyuşturucu-uyarıcı maddelerden korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında bilgilendirildi. Ayrıca velilere Kadın Acil Destek(KADES) uygulaması da tanıtıldı. Eğitimlere Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu da katıldı.