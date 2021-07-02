Isparta'da yaklaşık 18 bin yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor

Ülkelerindeki iç savaş, siyasi sorunlar ve terör nedeniyle, Ülkemize sığınan ve belli kurallar çerçevesinde Isparta'da misafir edilen göçmenlerin uyum planlamalarının yapılıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Temmuz ayı toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Seymenoğlu “Misafirlerimiz belli bir kanun çerçevesinde ilimizde kalıyor”

Kolluk kuvvetleri temsilcileri ile ilgili daire müdürleri ile STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Seymenoğlu; farklı sebeplerle ülkemizde bulunan göçmenlerin belirlenen kanunlar ile ikametinin sağlandığını belirterek, Isparta'da 18 bin civarında yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu, bunanların bir kısmının da kentte bulunan iki üniversitede okuyan öğrenciler olduğunu söyledi.

Vali Ömer Seymenoğlu'nun konuşmasının ardından Isparta İl Göç İdaresi Müdürü Burhan Türkmen kurul üyelerine müdürlük olarak yapılan çalışmalar ile ilgili sunum geçekleştirdi. Türkmen misafir göçmenlerin belirli kanunlar ile, sağlık, barınma ve güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Toplantı sonunda Vali Seymenoğlu katılımcılara söz vererek kurumlar arası koordinasyonla ilgili görüş alışverişinde bulundu.