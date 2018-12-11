Isparta'da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinnde çıkan yangında 3 ev ve 2 traktör kullanılamaz hale geldi, 11 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Eğirdir'e bağlı Yuvalı köyünde Yaşar Aydemir'e ait evde saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Fatma Aydemir ve Süleyman Alasarıkoğlu'nun yaşadığı evlere de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Köylülerin de desteğiyle uzun süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi. Evlerin altındaki ahırlarda bulunan 11 büyükbaş hayvan yanarak telef olurken, 2 traktör de küle döndü. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaymakam bölgede

Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş da, yangının çıkış sebebi ve meydana gelen zarar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Evleri zarar gören vatandaşlarla da Akdaş, zararın telafisi için ivedilikle hareket edildiğini belirterek, “Köyümüzde dün gece meydana gelen yangın sonrası vatandaşlarımızın hayvanları telef olurken, evleri ve traktörleri de kullanılamaz hale gelmiştir. İdari tahkikatın devam ettiği olayla ilgilin büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesi amacıyla geçici olarak bir ailemize sağlık ocağı lojmanını, bir ailemize de köy muhtarlık lojmanını tahsis ettik. Diğer ailemiz ise Isparta'da bulunan evlatlarının yanında kalmayı tercih etti. Kendilerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ev eşyası, soba, kömür, gıda gibi yardımlar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.