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Isparta'da yapımı planlanan çocuk trafik eğitim parkı için toplantı yapıldı

Isparta’da Çünür mahallesinde bulunan 5 bin 341 metrekarelik alanda yapımı planlanan Isparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi için Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı yapıldı.

Isparta'da Çünür mahallesinde bulunan 5 bin 341 metrekarelik alanda yapımı planlanan Isparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi için Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı yapıldı.


Toplantıya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen' in yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı.


Toplantıda İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan taslak proje incelenerek katılımcıların görüşüne sunuldu. Vali Seymenoğlu projenin kurumların katkısıyla en kısa zamanda hayata geçirileceğini söyleyerek projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.


İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesiyle çocuklar trafik kültürü bilinciyle geleceğe hazırlanacak. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren trafikte uyulması gereken kurallar, güvenlik önlemleri gibi trafikte hayat kurtaracak kurallar eğitim parkında uygulamalı olarak öğretilecek.

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