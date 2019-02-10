Isparta'da Yaşlı Bakım Merkezinin temeli atıldı

Isparta'da 5 katlı ve toplamda 2 bin 800 metrekarelik kullanım alanı bulanacak Yaşlı Bakım Merkezinin temeli atıldı.

Isparta Belediyesi tarafından Gökçay Mevkiinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı çıkan Huzurevi binasının arkasına Yaşlı Bakım Merkezi yapıyor. Yaşlı Bakım Merkezi temel atma törenine katılan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 13 bin metrekarelik bahçe alanı, 561 metrekare inşaat alanı ile 5 kattan oluşan toplam 2 bin 800 metrekarelik kapalı alanı bulunan merkezi kısa sürede bitireceklerini söyledi. Proje çalışmalarının bir yıldan buyana yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Günaydın, projenin en güzel şekilde uygulanması için çalıştıklarını belirtti. Çok fonksiyonlu bir yapı olacağını kaydeden Günaydın, mevcut depreme dayanıksız binanın da yıkılacağını aktardı. Günaydın, yıkılacak olan binanın yapımı için emek gösteren dönenim Belediye Başkanı Fuat Uyar, vakıf yöneticileri ve odaların tefrişlerini sağlayan vatandaşlar ile emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Isparta'mıza bir taş koyanı yad ederiz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaşayanlara da sağlıklı, huzurlu uzun ömür diliyorum” dedi.

“Otel konforunda odalar”

Temeli atılan Yaşlı Bakım Merkezinde yaşlıların daha kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla çok fonksiyonlu alanlar bulunacağını belirten Yusuf Ziya Günaydın, “Otel konforunda odalar bulunacak, yaşlılarımız müstakil tek kişilik odalarda kalacak” diye konuştu.

“Gökçay'ı yaşlılarımızın sevgisi ortaya çıkarttı”

Yaşlı Bakım Merkezinin sadece binadan ibaret olmayacağını bahçesinde yürüyüş yolları, botanik bahçe, havuzlar, rekreasyon alanları, hobi alanları gibi çok sayıda aktiviteye ev sahipliği yapabilecek bölümler bulunacağını aktaran Günaydın, merkezde Alzheimer hastalarının da günlük vakitlerini geçirebilmelerinin de amaçlandığını söylerken, “Bu alanımızı tam olarak kullanarak bir külliyeye dönüştürüyoruz. Eski binamızı kaldıracağız. O bölümde iç avlu, iç meydanlar oluyor. Huzurevimiz, Gökçay Mesirelik alanımızın yapılmasına da vesile olmuştur. Gökçay'ı yaşlılarımızın sevgisi ortaya çıkardı” şeklinde konuştu.

Bina müjdesi

Yapımına başlanan merkezin hemen yanına bir bina daha yapacaklarını müjdeleyen Günaydın, “Önümüzdeki dönemin ilk yarısında da bu bölümü de bitirmiş olacağız ve burası külliyeye dönüşecek. Yaşlılarımız değil, bana göre değerli gençlerimiz baharını en güzel şekilde yaşayacak. Isparta'mızın nüfusu şu an 230 bin. Nüfus 500 bine de çıksa bu külliye yetecek. Burası cennet bahçesi olacak. Mevcut yıkılacak olan binamızın da yıkımından elde edilecek gelirin vakfımıza bir miktar gelir getirmesini istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Yaşlı Bakım Merkezinin temeli atıldı.

Huzur Engelliler Bakım Merkezini ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı Günaydın, Temel Atma Töreninin ardından Huzur Engelliler Bakım Merkezine geçerek buradaki sakinlerle bir araya geldi.