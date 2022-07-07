Isparta'da yaşlı çiftin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Isparta'da yaşlı çiftin hayatını kaybettiği, motosiklet sürücüsünün ise ağır yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Bektaş Ö.'nün kullandığı 37 ABF 477 plakalı motosiklet, ana caddede yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet (70) ve Kıymet Saraç (67) çiftine çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri Saraç çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada ağır yaralanan sürücü Ahmet Bektaş Ö. ise ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin cenazesi bugün toprağa verildi. Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin bayramda gelecek çocukları için alışveriş yaptıktan sonra eve dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı farklı açılardan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerce karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifte motosikletin çarpma anları ve sürücünün savrulması yer aldı.