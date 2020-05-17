Isparta'da yaşlıların iznine sıcak engeli

Isparta'da havaların sıcak olması nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 6 saatlik izinde geçen haftaya göre daha az dışarı çıkmayı tercih etti. Dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlarda oturarak vakit geçirdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay aradan sonra geçen hafta ilk kez dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bugün de 12.00-18.00 saatleri arasında 6 saat izin verildi. Isparta'da havaların sıcak olması yaşlıların 6 saatlik iznini olumsuz etkiledi. Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği kentte yaşlı vatandaşlar, geçen haftaya göre çoğunlukla evde kalmayı tercih etti. Geçen Pazar günü yaşlılar tarafından yürüyüş ve oturma için oldukça yoğun kullanılan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Çayboyu bugün daha sakin bir gün geçirdi. Dışarı çıkan yaşlılar ise gölgelik alanlarda yürüyüş yaparak, oturmayı tercih etti.

“Hava çok sıcak, o yüzden gölgede oturuyoruz”

70 yaşındaki Mustafa Soyçiçek, havanın çok sıcak olması nedeniyle gölgede oturmayı tercih ettiğini belirterek, “Korona virüsten dolayı evde kapalıyız. Bugün izin olması nedeniyle dışarı çıktık ve iznimizi değerlendiriyoruz" dedi.

76 yaşındaki Şendoğan Güler, 6 saatlik iznin kendileri için güzel bir olay olduğunu ifade etti. İzinde dışarı çıkıp hava değişikliği yaşadıklarına değinen Güler, “Mart ayından beri dışarı çıkmıyoruz, evin içerisinde idare ediyoruz. Ama bu durumdan sıkılıyorduk. O yüzden izin verilmesi gayet güzel oldu” diye konuştu.

“2,5 aydır görmediğim şehri görmek için çarşıya geldim”

69 yaşındaki Ahmet Demirkaya da 2,5 aydır evde olduklarını ve bu durumdan sıkıldıklarını söyledi. Geçen haftaki izni mahallede geçirdiğini belirten Demirkaya, yaklaşık 2,5 aydır görmediği şehri gezmek için çarşıya geldiğini kaydetti. Demirkaya, havanın sıcak olması nedeniyle gölgede oturmayı tercih ettiğini dile getirdi.

67 yaşındaki Nagihan Çulcu ise eşiyle dışarı çıktığını ve yürüyüş yaptıklarını ifade ederek, “Çarşıya gittik geldik, dinleniyoruz. Hava çok sıcak, o yüzden fazla bir yere gidemiyoruz. Allah herkese şifa versin” dedi.