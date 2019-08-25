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Isparta'da yavru kedi kurtarma operasyonu

Isparta’da yavru kedi bir otomobilin motor kısmına girdi.

Isparta'da yavru kedi bir otomobilin motor kısmına girdi. İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışma sonucunda minik kediyi araçtan çıkardı.


Isparta'da Bahçelievler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde park halinde bulunan bir aracın motor bölümüne yavru bir kedinin girdiği fark edildi. Araç sahipleri kendi imkanlarıyla yavru kediyi çıkaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu minik kedi araçtan çıkarıldı.


Kurtarılan ve korkan kediye çevredeki vatandaşlar süt verdi. Yavru kedi itfaiye ekiplerince alınarak Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezine götürüldü.

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