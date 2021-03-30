Isparta'da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi

Isparta'da ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması kapsamında yaya geçitlerine kırmızı renge boyandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılında ilan edilen “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” uygulaması bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda Vali Ömer Seymenoğlu Kaymakkapı meydanında bulunan yaya geçidini kırmızıya boyadı. Yayaların trafikteki önceliğine dikkat çekmek adına gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve öğrenciler katıldı.

Yaya öncelikli trafik uygulamasında bu yılın sloganı “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” oldu. Yaya önceliği farkındalığını arttırmak ve bu konuya dikkat çekmek için Vali Seymenoğlu Kaymakkapı meydanında bulunan yaya geçindeki bir çizgiyi kırmızıya boyadı. Vali Seymenoğlu ardından alanda bulunan öğrencilere tişört, şapka ve kırmızı düdük dağıtarak kampanyaya verdikleri destek için teşekkür etti. Programda Belediye Başkanı Başdeğirmen de yaya geçidine kırmızı çizgi çekerek kampanyaya destek verdi.

“Serbestçe karşıdan karşıya geçebilir anlayışı yanlış”

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Ömer Seymenoğlu, “Gördüğünüz gibi alanda mevcut olan yaya çizgilerine kırmızı şerit çekerek kamuoyunun dikkatini yaya trafiğine çektik. Fakat bizlerin bir talebi var. Trafiğe çıktığımızda sürücü de olabiliyoruz yaya da olabiliyoruz. Yayaların yaya geçitlerinde önceliği var fakat şunu unutmamak lazım trafik lambalarının olduğu yerde veya trafik polislerinin bulunduğu yerde öncelik; trafik lambalarının durumuna göre veya trafik polisinin işaretine göre değişmekte. Yayalarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Trafik lambası ve trafik polisinin olmadığı yaya geçitlerinde öncelik ise yayalarımızın. Şöyle bir anlayış sanki yerleşiyor. ‘Karayoluna çıkan her vatandaşımız yaya olarak istediği güzergahta istediği noktada serbestçe karşıdan karşıya geçebilir' anlayışı. Bu doğru değil. Bunlara dikkat edersek sürücülerin de eleştirilerini almamış oluruz ki bu da gerekli bir konu” dedi.

“Yayalar yollardan geçerken bu geçitleri kullanmalı”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise trafikte kurallara uymanın önemine değindi. Başkan Başdeğirmen, “Yaya geçitlerimize kırmızı çizgi çiziyoruz. Yaşamımızda önemli bir konuya ‘bu benim kırmızı çizgim' diyebiliyoruz. Trafikte kırmızı çizgimiz olması gerekiyor. Şuanda şehrimizde 135 bin araç var. Düşündüğünüz zaman 240 bin nüfuslu bir şehirde neredeyse bir buçuk kişiye bir araç düşüyor. Aracın çokluğu trafikte sıkışıklığa yol açıyor ama bunu aşmak bizim elimizde. Trafik kurallarına uyulduğu zaman bu sıkışıklığı aşarız. Yayalar yollardan geçerken bu geçitleri kullanmalı” diye konuştu.

Tüm Türkiye'de bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde yapılan uygulama kapsamında Isparta'da da il genelinde bulunan ışıksız yaya geçitlerinde kolluk kuvvetlerince uygulama yapıldı. Önce yaya uygulaması kapsamında “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganına uygun olarak kırmızı çizgi çekilen yaya geçitleriyle sürücülerin ve yayaların dikkati “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” çalışmasına çekildi.